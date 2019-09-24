Geely представила свой новый кроссовер

Главная особенность автомобиля - практически полная идентичность к одноименному концепту, который был представлен в прошлом году.
Если говорить о технике, то Geely Icon построен на платформе BMA, которую компания раз¬работала совместно с Volvo.
Согласно сертификационным данным министерства промышленности Китая, длина кроссовера равна 4350 миллиметрам — на 169 миллиметров меньше, чем у модели Atlas. Колёсная база новинки тоже меньше — 2640 мм против 2670 мм.
Geely Icon 2020 – новый паркетник от Джили
Источник: https://t.co/SpywH8NlQW pic.twitter.com/vPzHkhYMkK
— АвтоАзия (@Vitalic25) September 21, 2019
Что касается силовых установок, то в моторную гамму Icon войдёт бензиновая 1,5-литровая "турботройка" мощностью 177 л.с., которая ещё устанавливается на Volvo XC40.
Двигатель сочетается с семи¬ступенчатым "роботом" с двумя сцепле¬ниями и передним приводом.