Geely представила свой новый кроссовер

Китайская компания Geely показала первое изображение кроссовера Icon, который скоро должен пойти в серийное производство.

Главная особенность автомобиля - практически полная идентичность к одноименному концепту, который был представлен в прошлом году.

Если говорить о технике, то Geely Icon построен на платформе BMA, которую компания раз¬работала совместно с Volvo.

Согласно сертификационным данным министерства промышленности Китая, длина кроссовера равна 4350 миллиметрам — на 169 миллиметров меньше, чем у модели Atlas. Колёсная база новинки тоже меньше — 2640 мм против 2670 мм.

Geely Icon 2020 – новый паркетник от Джили

Источник: https://t.co/SpywH8NlQW pic.twitter.com/vPzHkhYMkK — АвтоАзия (@Vitalic25) September 21, 2019

Что касается силовых установок, то в моторную гамму Icon войдёт бензиновая 1,5-литровая "турботройка" мощностью 177 л.с., которая ещё устанавливается на Volvo XC40.

Двигатель сочетается с семи¬ступенчатым "роботом" с двумя сцепле¬ниями и передним приводом.