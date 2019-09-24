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Geely представила свой новый кроссовер

Geely представила свой новый кроссовер
18:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Китайская компания Geely показала первое изображение кроссовера Icon, который скоро должен пойти в серийное производство.

Главная особенность автомобиля - практически полная идентичность к одноименному концепту, который был представлен в прошлом году.

Если говорить о технике, то Geely Icon построен на платформе BMA, которую компания раз¬работала совместно с Volvo.

Согласно сертификационным данным министерства промышленности Китая, длина кроссовера равна 4350 миллиметрам — на 169 миллиметров меньше, чем у модели Atlas. Колёсная база новинки тоже меньше — 2640 мм против 2670 мм.

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Что касается силовых установок, то в моторную гамму Icon войдёт бензиновая 1,5-литровая "турботройка" мощностью 177 л.с., которая ещё устанавливается на Volvo XC40.

Двигатель сочетается с семи¬ступенчатым "роботом" с двумя сцепле¬ниями и передним приводом.

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Автомобиль, Авто, Кроссовер, Geely, Geely Icon.
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