Chevrolet Corvette: известна дата премьеры родстера

Мировая премьера родстера Chevrolet Corvette нового поколения состоится 3 октября.

Площадкой для дебюта выбран Космический центр Кеннеди во Флориде. Соответствующий анонс опубликован на сайте организации.

"Корветы" традиционно считаются любимыми автомобилями американских астронавтов. Эта история началась с Алана Шепарда, которому General Motors подарил Corvette 1962 модельного года после первого космического полета. Позже гонщик и дилер Chevrolet Джим Ратман убедил концерн выдать другим астронавтам и членам их семей по два автомобиля в лизинг за символическую цену в 1 доллар в год – и большинство выбрало "Корветы".

Изображения предсерийной версии нового родстера мы уже видели во время презентации купе, точнее – тарги Corvette Stingray C8. Последняя имеет верхнюю панель, которую нужно снимать вручную и убирать в багажник. У Convertible крыша традиционно будет складываться автоматически. 6,2-литровый 502-сильный мотор V8 наверняка перенесли в новый кузов без изменений.

Для посещения премьеры нужно будет приобрести обычный билет в Космический центр Кеннеди: детский стоит 47 долларов, для лиц старше 12 лет – на 10 долларов дороже.

Специальным гостем мероприятия станет астронавт, имя которого пока не раскрывается. Помимо прочего, Chevrolet раздаст гостям постеры.