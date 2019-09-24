Toyota собирается выпустить уникальную новинку

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21:53 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: Twitter

Toyota 86 нового поколения обеспечит лучшее вождение, чем даже новая Toyota Supra.

Такое заявление в своем интервью сделал главный инженер Тецуя Тада. Прошло более семи лет с тех пор, как в продаже появился двухместный спорткар Toyota 86, который создали Toyota и Subaru. Теперь они готовят второе поколение этой модели, и всем интересно знать, каким оно будет.

Судя по словам Тецуя Тада, новая Toyota 86 обеспечит даже более лучшее вождение, чем возрожденная Supra. Это очень интригующе, ведь новая Supra является практически идеальным спорткаром. Но, видимо, нет пределу совершенству.

Тада не стал вдаваться в подробности, но кое-что что нам уже известно про новую 86-ю. По слухам, она вместо 2,0 л двигателя получит 2,4 л агрегат, которым сейчас оснащается Subaru Ascent. Его мощность – от 230 до 260 л.с. Более мощный двигатель обеспечит лучшие динамические характеристики.

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Тем более, что сейчас мощность мотора этого спорткара достигает всего 205 "лошадей", что многим автомобилистам не нравится. Пока не совсем понятно на какой платформе построят новую 86-ю модель. Её текущее поколение создано на модернизированной архитектуре Subaru Impreza. По слухам, новая Toyota 86 получит платформу TNGA или даже новую заднеприводную платформу компании Mazda.

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Автомобиль, Toyota, Авто, Новинки, Toyota Supra, Toyota 86.
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