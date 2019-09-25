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Дизель - грязное слово: Honda намерена отказаться от дизельных автомобилей

Дизель - грязное слово: Honda намерена отказаться от дизельных автомобилей
11:22 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Honda перестанет выпускать дизельные автомобили в Европе к 2021 году.

Компания Honda заявила, что откажется от выпуска дизельных двигателей в Европе. Фирма сосредоточится на производстве машин с электрическими силовыми установками и гибридных машинах.

Издание Engadget отмечает, что это связано с решением Федерального совета Германии, который призвал к запрету на новые автомобили внутреннего сгорания к 2030 году. После этого производители стараются отказаться от дизельного топлива и продавать электромобили.

Теперь компания Honda объявила, что к 2021 году они не будут продавать дизельные автомобили в Европе. Сейчас компания сокращает продажи дизельных автомобилей и продвигает свои электрические и гибридные автомобили.

Первоначально Honda объявила, что стремится к тому, чтобы 66% ее автомобилей были гибридными или EV к 2025 году. Это позволит привести компанию в соответствие с целями, поставленными Европейским Союзом. Согласно им, к 2021 году выбросы углекислого газа должны быть сокращены до 95 грамм на километр.

Компания Honda показала маленькую шикарную концепцию Skyroom (Фото)

Honda — не единственная компания, которая отказывается от дизельного топлива. В прошлом году Toyota решила постепенно вывести дизельные автомобили с европейского рынка и сосредоточиться на гибридных машинах. В 2018 году Porsche объявила, что больше не будет продавать дизельные автомобили, хотя по-прежнему производит автомобили с традиционными газовыми двигателями.

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Автомобиль, Honda, Авто, Дизельный двигатель.
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