Nissan представила обновленный внедорожник Patrol

Компания Nissan несколько неожиданно презентовала обновленный внедорожник Patrol на мероприятии в Объединенных Арабских Эмиратах.

Передняя часть Nissan Patrol обзавелась бумерангоподобными фарами, бампером сложной формы и брутальной решеткой радиатора.

С рестайлингом внешность внедорожника, как подчеркнули в компании, постарались максимально осовременить, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на НВ.

Передняя часть Nissan Patrol обзавелась бумерангоподобными фарами, бампером сложной формы и брутальной решеткой радиатора: пожалуй, это самое массивное решение фирменной V-motion в линейке марки.

«Бумеранги» появились и на задних фонарях. Кроме того, корме внедорожника добавили хрома, а указатели поворотов стали динамическими - впервые для Nissan. В целом же узнаваемый силуэт внедорожника с оригинальной задней стойкой и воздухозаборниками на передних крыльях никуда не делся.

В интерьере Patrol появилась новая центральная консоль сразу с двумя дисплеями: если верхний служит для решения медиазадач, то нижний предназначен для управления дополнительными функциями. Работа климатической установки была оптимизирована. Утверждается, что кондиционер стал эффективнее, а распределение воздушных потоков - комфортнее. Интересно, что дебют новинки состоялся в Абу Даби, где скорость охлаждения салона играет серьезную роль.

Мультимедийная система научилась понимать смартфоны, комплекс бортовых ассистентов водителя расширен за счет системы экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, а шумовиброизоляция стала более эффективной. Кроме того, упоминаются и новые передние кресла с возможностью отделки дорогой кожей и вентиляцией, а также иное рулевое колесо, которое обшивается кожей вручную.