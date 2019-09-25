В честь Дейли Мэтисона: установлен новый рекорд скорости на мотоцикле

Рекорд был установлен на аэродроме Элвингтон в Йорке в честь пилота Дейли Мэтисона.

Производительность электробайка, который создали специалисты из Ноттингемского университета, составляет 255 л.с.

Как отмечается, для заезда по прямой мотоцикл был перенастроен, вследствие чего его средняя скорость достигла 297,894 км/ч, а максимальная – 317 км/ч.

Но рекорд Айзенберга в настоящее время является неофициальным, поскольку он должен быть подтвержден со стороны Международной федерации мотоциклов (FIM). По правилам, рекордная скорость рассчитывается по времени, за которое гонщик преодолел конкретную дистанцию, причем должно быть совершено 2 успешных заезда на протяжении часа.

Айзенберг и скончавшийся Мэтисон являлись членами одной команды MadMax. До заезда Айзенберг пообщался с супругой покойного гонщика, чтобы поинтересоваться ее мнением относительно его намерения установить мировой рекорд.

Она, как он отметил, дала свое благословение.