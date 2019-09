Установлен новый мировой рекорд электрокара Tesla Model S (Видео)

Глава компании Tesla Илон Маск в своем Twitter-аккаунте сообщил о новом мировом рекорде электрокара Tesla Model S.

Что известно о трассе? Американская кольцевая трасса Mazda Raceway Laguna Seca известна среди гонщиков высокой сложностью прохождения связки крутых поворотов под названием "Штопор", сообщает Electrek.

Новый рекорд. По словам Илона Маска, Tesla Model S стал рекордсменом в категории серийных четырехдверных автомобилей по скорости ее преодоления. Время электрокара составило 1 минуту и 36,555 секунды – на секунду быстрее предыдущего мирового рекорда в своем классе.

