Появились первые фото нового кроссовере Suzuki за 5000 долларов

Suzuki показал эскиз своего новейшего субкомпактного кроссовера Suzuki S-Presso, чья стоимость составит всего 5 000 долларов.

Официальная премьера состоится в ближайшие дни.

Suzuki S-Presso построен на платформе Heartect. Она, кстати, лежит в основе таких моделей, как WagonR, Swift, Dzire, Ertiga, и Baleno. Длина нового субкомпактного кроссовера компании Suzuki достигает 3665 мм, ширина – 1520 мм, высота – 1564 мм, а колесная база – 2380 мм. То есть это действительно очень небольшой кроссовер.

Судя по эскизу и шпионским фотографиям, ранее попавшим в интернет, S-Presso получит современный дизайн. Его решетка радиатора напоминает радиаторную решетку Maruti Suzuki Vitara Brezza.

Под капотом находится 1,0 л бензиновый двигатель мощностью 68 л.с. и 90 Нм крутящего момента. Стандартной будет 5-ступенчатая механическая коробка передач, а в качестве опции покупателям предложат AGS (Auto Gear Shift).

У S-Presso будет четыре комплектации: Std, LXi, VXi и VXi+. Базовая комплектация получит системы ABS и EBD, а также подушку безопасности водителя, датчик парковки заднего хода, напоминание о ремне безопасности водителя и пассажира, и др.

Стоимость Suzuki S-Presso - 5 000 долларов. Его главным конкурентом станет Renault Kwid.