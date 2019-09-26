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Четверг, 26.09.2019
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Honda презентовала новый кроссовер Breeze (Фото)

Honda презентовала новый кроссовер Breeze (Фото)
07:40 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новинку уже можно заказать у официальных дилеров марки в Поднебесной.

Новый SUV называют аналогом Honda CR-V актуального поколения.

От своего "донора" кроссовер Honda Breeze отличается новыми бамперами, видоизмененным капотом, иной решеткой радиатора, а также модернизированной головной оптикой и задними светодиодными фарами с новым дизайном.

По своим габаритам новинка немного превосходит Honda CR-V: длина - 4 634 мм, ширина - 1 855 мм, высота - 1 679 мм, колесная база - 2 661 мм. В качестве мотора Honda выбрала для своего паркетника полуторалитровый бензиновый турбомотор с отдачей 193 л.с.. Также у Breeze есть и гибридная версия с двухлитровым 215-сильным "атмосферником".

Турбомотор работает в паре с 6МКПП или вариатором, а вот гибридная силовая установка сочетается только с последним. Привод может быть как передним, так и полным.

Geely представила свой новый кроссовер

В перечень доступных опций новинки вошли адаптивный круиз-контроль, камеры кругового видеообзора, системы контроля "слепых" зон и удержания в полосе движения и многое другое.

По предварительным данным, стоимость Honda Breeze на авторынке Китая будет начинаться с отметки в 180 000 юаней.

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Автомобиль, Авто, Honda CR-V, Турбомотор, Honda Breeze.
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