Honda презентовала новый кроссовер Breeze (Фото)

Новинку уже можно заказать у официальных дилеров марки в Поднебесной.

Новый SUV называют аналогом Honda CR-V актуального поколения.

От своего "донора" кроссовер Honda Breeze отличается новыми бамперами, видоизмененным капотом, иной решеткой радиатора, а также модернизированной головной оптикой и задними светодиодными фарами с новым дизайном.

По своим габаритам новинка немного превосходит Honda CR-V: длина - 4 634 мм, ширина - 1 855 мм, высота - 1 679 мм, колесная база - 2 661 мм. В качестве мотора Honda выбрала для своего паркетника полуторалитровый бензиновый турбомотор с отдачей 193 л.с.. Также у Breeze есть и гибридная версия с двухлитровым 215-сильным "атмосферником".

Турбомотор работает в паре с 6МКПП или вариатором, а вот гибридная силовая установка сочетается только с последним. Привод может быть как передним, так и полным.

В перечень доступных опций новинки вошли адаптивный круиз-контроль, камеры кругового видеообзора, системы контроля "слепых" зон и удержания в полосе движения и многое другое.

По предварительным данным, стоимость Honda Breeze на авторынке Китая будет начинаться с отметки в 180 000 юаней.