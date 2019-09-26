BAIC выпустил новый бюджетный "Гелика" (Фото)

Компания BAIC обновила свой внедорожник Beijing BJ80, напоминающий хорошо знакомый автомобилистам во всем мире Mercedes-Benz G-Class.
После рестайлинга бюджетный аналог Гелендвагена получил двухцветную ораску кузова, эффектные накладки на бамперы, хромированные молдинги, кожух "запаски" серебристого цвета, брутальный внедорожный обвес, а также подросшие расширители колесных арок.
В "плюс" на 85 мм ушла и ширина модели.
Дополняют образ рестайлингового Beijing BJ80 тормозные суппорта красного цвета и большие колесные диски на 20 дюймов.
В арсенале такого авто значатся передовая мультимедиа, понимающая голосовые команды, премиальная аудиосистема с восемью динамиками и сабвуфером, а также камеры кругового обзора и многое другое.
По предварительным данным, новинку оценили в 298 000 - 328 000 юаней.