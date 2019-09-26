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Audi представила "заряженные" кроссоверы RS Q3 и RS Q3 Sportback (Фото)

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Audi представила "заряженные" кроссоверы RS Q3 и RS Q3 Sportback (Фото)
14:00 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Обе модели поступят в продажу в Европе в первом квартале 2020 года.

"Заряженные"кроссоверы Q3 Audi RS и RS Q3 Sportback дебютировали в двух вариантах: для тех, кто хочет более жесткий хэтчбек, и для тех, кто ценит более высокие автомобили.

За производительность этой пары отвечает обновленная версия 2.5-литрового турбомотора Audi с пятью цилиндрами.

Сейчас мощность составляет 394 лошадиных силы и 480 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разогнать кроссоверы до 100 километров в час за 4,5 секунды и до стандартной максимальной скорости 250 км/ч (до 280 км/ч - опционально).

Силовая установка теперь имеет алюминиевый картер, который экономит 18 кг, а коленчатый вал с полым отверстием сокращает вес еще на дополнительный килограмм. Если покупатели хотят более агрессивного звучания, они могут приобрести выхлоп RS Sport, который включает наконечники выхлопных труб черного цвета.

Мощность передается через 7-ступенчатую коробку передач на систему полного привода. Компоновка подвески на 10 миллиметров ниже, чем у стандартных Q3 и Q3 Sportback. Амортизаторы Dynamic Chassis Control - это вариант для тех, кто хочет что-то более сложное. 6-поршневые суппорты и стальные роторы поставляются с завода, но клиенты могут приобрести керамические дисковые тормоза с моноблочными алюминиевыми суппортами.

RS Q3 и RS Q3 Sportback визуально отличаются объемной радиаторной решеткой с глянцевой черной сеткой. Пересмотренная передняя панель включает в себя более крупные отверстия по углам и клиновидные акценты с каждой стороны. Сзади имеется глянцевый черный спойлер на крыше, а из бампера выходит пара больших выхлопных труб овальной формы. 20-дюймовые колеса входят в стандартную комплектацию, но в качестве опции доступны и 21-дюймовые колесные диски.

Кузов выпускается в двух эксклюзивных цветах: очень яркий Kyalami Green и Nardo Grey. Дополнительный дизайн-пакет изменяет глянцевый черный акцент на алюминиевую отделку.

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Интерьер оснащен спортивными сиденьями из черной кожи наппа и алькантары. Дополнительно можно добавить контрастную строчку красного или синего цвета. Для большей наглядности дизайнерские пакеты добавляют красные или синие акценты к ободу рулевого колеса, ремням безопасности, дверным коврикам и рычагу переключения передач.

Опциональный Virtual Cockpit Plus увеличивает дисплей цифровой приборной панели.

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Автомобиль, Европа, Авто, Kyalami Green и Nardo Grey, Virtual Cockpit Plus, Dynamic Chassis Control, Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback.
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