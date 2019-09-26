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Mitsubishi Outlander стал больше интересным (Фото)

Mitsubishi Outlander стал больше интересным (Фото)
15:09 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

С выходом новинки на рынок, в модельной линейки марки произойдут изменения, а Eclipse Cross станет самым маленьким SUV.

Этот новый трехрядный внедорожник может появиться уже в следующем году и его дизайн будет основан на концепции Engelberg Tourer.

На днях в Мичигане был замечен интересный прототип внедорожника в камуфляже в котором не сразу можно узнать Mitsubishi Outlander следующего поколения. Ожидается, что новинка выйдет в 2021 году. Надо отметить, что модель отличается нестандартным расположением передних фар, необычной окантовкой решетки радиатора и формой задних фонарей, которые были взяты непосредственно у концептуального автомобиля Engelberg Tourer от Mitsubishi.

Габариты модели указывают на то, что следующий Outlander значительно увеличится в размерах. Актуальная генерация модели находится в сегменте компактных внедорожников, но новая модель выглядит более внушительно и, вероятно, отличится более вместительным третьим рядом сидений. Очень похоже, что кроссовер станет в одну линию с Honda Pilot или Hyundai Santa Fe. 

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Ожидается, что новый Outlander получит иную платформу. Кроме того вероятно, что базовым двигателем станет 1,5-литровый рядный четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом, а также предложат двигатель V6 и гибридную модификацию. Предположительно, боле подробная информация о Mitsubishi Outlander 2021 года появится в следующем году, когда компания подготовится к запуску новой модели на рынок США.

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Автомобиль, Авто, Mitsubishi Outlander, Engelberg Tourer, Engelberg Tourer от Mitsubishi.
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