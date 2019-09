Baojun RS-3: General Motors представил новый кроссовер

Такой SUV получает габаритную решетку радиатора, а также двухъярусную головную оптику с оригинальным дизайном.

А вот задняя часть авто напоминает корму кроссвэна Baojun RM-5.

Платформу новинка позаимствовала у бестселлера марки в Китае – компакт-кросса Baojun 510. Габариты RS-3 следующие: длина - 4 300 мм, ширина - 1 750 мм, высота - 1 625 мм, колесная база - 2 550 мм.

Baojun, a Chinese market brand operated in a joint venture between @SAICmotor, @GM and #Wuling, has revealed its new RS-3. The 4300mm (169.3-in) long SUV is planned to go on sale in China next month with the choice of either a turbo 1.2 or NA 1.5-litre I4 petrol engine. pic.twitter.com/2NF7FFtvNx

— Greg Kable (@GregKable) September 24, 2019