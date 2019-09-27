Самый популярный кроссовер в Европе: какая "машинка" стала лидером

В прошлом месяце компактный внедорожник Dacia Duster впервые поднялся на второе место в рейтинге самых продаваемых автомобилей в Европе.

Такой результат помог новому Duster возглавить список самых популярных в Европе SUV.

А вот звание самой продаваемой модели на европейском рынке, по подсчетам исследовательской компании JATO Dynamics, принадлежит Volkswagen Golf, на котором свой выбор остановили 26 411 покупателей (-23,6%).

Вторым с результатом 19 451 авто становится Dacia Duster (рос спроса на 10,8%).

Замыкает "тройку" лучших Volkswagen T-Roc, разошедшийся в количестве 18 262 экземпляров (+27,8%). В шаге от "бронзы" остановился Dacia Sandero, с результатом продаж в 17 764 авто (+2,5%).

Последнее место в первой "пятерке" достается Volkswagen Polo – 16 692 единицы (-21,2%).

В "десятку" самых востребованных автомобилей среди европейцев также попали Renault Clio (16 498 штук), Skoda Octavia (15 997 единиц), Volkswagen Tiguan (14 665 покупателей), Opel/Vauxhall Corsa (14 301 авто) и Renault Captur (13 526 сделок).