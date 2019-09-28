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Следующее поколение Jeep Grand Cherokee будет большим чем когда-либо (Фото)

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Следующее поколение Jeep Grand Cherokee будет большим чем когда-либо (Фото)
14:57 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Впервые с 2010 года Jeep Grand Cherokee полностью переработан, и у нас есть фото подтверждение.

Следующее поколение Jeep Grand Cherokee было снято впервые, и он будет больше, чем предыдущая модель.

Он будет ездить на платформе Giorgio от Alfa Romeo, которая лежит в основе Giulia и Stelvio. Grand Cherokee должен поступить в продажу к концу 2020 года как модель 2021 года.

Закамуфлированный прототип был пойман во время тестирования, и, хотя мало что известно о его дизайне, мы собрали некоторую новую информацию о грядущем внедорожнике.

Несмотря на тяжелый камуфляж, мы можем сказать, что новый Grand Cherokee будет иметь более длинную колесную базу и задний часть, чтобы предложить больше внутреннего пространства и багажного отделения. Хотя выступающий капот на этом прототипе может напоминать классические джипы, такие как у J-серии, но это всего лишь часть камуфляжа.

Тонкие задние фонари и намек на решетку с семью щелями, видны сквозь покрытия, но это все что можно различить. В целом, внешний дизайн Grand Cherokee должен быть довольно эволюционным, но интерьер может получить большие изменения - возможно будет, 12,0-дюймовый сенсорный экран от Ram 1500 - и он, вероятно, получит гораздо больше любви с точки зрения роскоши, технологий и функции помощи водителю.

Глядя под прототип, мы видим, что у Grand Cherokee все еще будет независимая задняя подвеска.

В июне 2018 года тогдашний генеральный директор Серджио Маркионне заявил, что новый Grand Cherokee будет ездить на натянутой версии платформы Giorgio с задним приводом Alfa Romeo, которую используют Giulia и Stelvio. Grand Cherokee будет придерживаться двух рядов сидений, так как неназванный трехрядный кроссовер, основанный на той же платформе, будет располагаться над ним в линейке и рядом с ним на конвейере.

Мы ожидаем, что 2,0-литровый четырёхцилиндровый гибрид Wrangler с турбонаддувом, станет базовым двигателем нового Grand Cherokee, а новый Pentastar V-6 с гибридной вспомогательной системой eTorque станет выбором среднего класса. Hemi V-8 должен оставаться лучшим вариантом, поскольку версия eTorque потенциально является единственным предложением, которое может дать Grand Cherokee полностью гибридную линейку. Через несколько лет после дебюта появится гибридная версия с подключаемым модулем, как и новый EcoDiesel V-6.

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(Мы действительно надеемся, что модель Trackhawk с наддувом вернется.) В конце прошлого года появились новые слухи о том, что Fiat Chrysler работает над новым шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, который дебютирует в Wagoneer и будет еще более мощным, чем Hemi V-8.Если эти слухи окажутся правдой, двигатель может появиться в Grand Cherokee как опция высокого класса.

Хотя возможно, что Grand Cherokee дебютирует в этом году. Мы полагаем, что в первой половине 2020 года будет более вероятно представить новый внедорожник, который поступит в продажу к концу года как модель 2021 года. Но учитывая склонность Fiat Chrysler к тому, чтобы отодвинуть дебюты новых моделей, Grand Cherokee может не увидеть дилерских центров, еще пару лет.

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Автомобиль, Alfa Romeo, Авто, Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Серджио Маркионне, Giulia и Stelvio.
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