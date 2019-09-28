Nissan Titan стал мощнее и безопасней

После рестайлинга внедорожник стал более брутальным, и прибавил в мощности.

Компания Nissan представила обновленный пикап Titan.

После обновления у пикапа появилась новая, более "злая" радиаторная решетка, иной передний бампер, а ходовые огни приобрели форму бумеранга.

Внешность модели теперь выполнена в стиле рестайлингового Patrol. Любопытно, что сами дизайнеры назвали стиль обновленного "Титана" Powerful Warrior (Могущественный Воин).

Что касается техники, то производитель заменил семиступенчатый "автомат" на девятидиапазонную трансмиссию и немного форсировал мощность 5,6-литрового атмосферника V8 с 395 до 406 лошадиных сил и крутящий момент с 534 до 560 Нм.

Разница несущественная и, скорее всего, сделано это было исключительно в целях маркетинга, так как на домашнем рынке пикап позиционируется как автомобиль с самым мощным базовым V8 в своем классе.