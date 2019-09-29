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Nissan продемонстрировала пикап Titan 2020 модельного года (Фото, Видео)

Nissan продемонстрировала пикап Titan 2020 модельного года (Фото, Видео)
08:24 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Titan 2020 оснастили интеллектуальным круиз-контролем и системой распознавания дорожных знаков.

Новинка получила новые светодиодные фары и переработанную радиаторную решетку, которая предлагается в трех разных вариантах дизайна.

Также в новый Titan установили иной передний бампер с более резкими линиями и угловатыми акцентами, а еще другие противотуманные фары.

Сзади автомобиль не сильно изменился, там появились лишь новые фонари. Кроме того, модель обзавелась новыми колесами и несколькими вариантами окраски кузова, в том числе Red Alert, Baja Storm и Cardinal Red Metallic.

Производитель обновил и интерьер новинки. Так, в салоне появилась новая приборная панель с 7-дюймовым монитором, а также экран на 8 дюймов мультимедийной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay и интегрированный WiFi-роутер. Помимо этого машина получила одну из самых больших панорамных крыш в своем сегменте. 

Японский концерн укомплектовал новинку фирменным комплексом безопасности Nissan Safety Shield, которая включает в себя такие системы, как экстренное автоматическое торможение, распознавание движущихся объектов, автоматическое переключение света и другие опции.

Nissan Titan стал мощнее и безопасней

Под капотом новинки располагается улучшенный 5,6-литровый мотор V8 производительностью 400 лошадиных сил и 559 Нм крутящего момента. Стоит отметить, что в сравнении с прошлой моделью мощность увеличилась на 10 л.с., а крутящий момент – на 26 Нм. В паре с двигателем будет работать 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Новый Nissan Titan появится на рынке в начале 2020 года, а стоимость производитель озвучит ближе к началу продаж.

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Все по теме:

Автомобиль, Авто, Nissan Titan, Titan 2020, Red Alert, Baja Storm и Cardinal Red Metallic.
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