Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE сфотографировали в Минске

Эксперты не исключают, что первые образцы собраны для отправки в сертификационные органы, поскольку этим машинам еще предстоит пройти необходимые процедуры для получения ОТТС.

Оба автомобиля были замечены у одного из дилерских центров марки Geely, сообщают "Китайские автомобили". О том, что новинки уже запущены в производство на заводе "БелДжи" официально не сообщалось, но в техническом плане предприятия до конца текущего года есть упоминание о производстве "установочных партий SX11 и седана Geely GE представительского класса".

"Для вывода на белорусский рынок новой модели потребуется полный цикл испытаний, который будет проводиться в текущем году. И я уверен в том, что мы будем ставить модель SX11 на конвейер в 2020 году. Это хорошая и востребованная модель", - заявил топ-менеджер марки в своем интервью белорусскому изданию.

Кроме того, ожидалось, что на белорусской производственной площадке начнется выпуск пробных партий SX11 и следующего поколения седанов Emgrand GT.

Видимо, речь шла как раз о GE - преемнике флагманского седана. Предполагалось, что он будет доступен исключительно в качестве гибрида, но в прошлом месяце на домашнем рынке появилась модификация с 1,8-литровым турбодвигателем мощностью 184 л.с. Такие же агрегаты были замечены и у "засветившихся" под Борисовом новинок.

Кроссоверы SX11, сошедшие с конвейера "БелДжи", вероятно, оснастят 1,5-литровой "турботройкой" мощностью 177 л.с. в паре с 7-диапазонным преселективным "роботом" DCT.