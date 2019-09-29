Renault Triber выбрался за пределы Индии(Фото)

Авто Renault оказывается на 100 мм шире Datsun Cross, а его колесная база длиннее на 186 мм.

Первыми с бюджетным Renault Triber познакомились индийские автомобилисты.

Теперь же марка анонсировала появление семиместного компактвэна Renault Triber для Индонезии.

Со временем автомобиль расширит географию продаж, добравшись и до других стран.

Triber во многом похож на Datsun Cross, который завоевал звание бестселлера во многих азиатских странах, однако новинка от Renault превосходит его по размерам.

Если сложить сиденья третьего ряда Triber, то можно получить весьма вместительный багажник - 625 литров. Внешность новинки выполнена в духе актуального фирменного стиля Renault : эффектная решетка радиатора, ДХО оригинальной формы и атлетичные выштамповки по всему периметру кузова.

Также Triber получает защитный пластиковый обвес, подросшие колесные арки и бамперы с серебристыми накладками.

Под капотом компактвэна скрывается единственный бензиновый мотор на один литр мощностью 73 л.с. Пару ему составляют 5МКПП или «робот» AMT, а вот привод – безальтернативный передний.