Более 100 тысяч немцев могут лишиться работы из-за электромобилей

Около 125 тысяч немцев могут потерять рабочие места из-за отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В результате перехода с двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели в Германии к 2030 году будет потеряно около 125 тысяч рабочих мест.

Как следует из аналитического материала института Center Automotive Research (CAR), который в воскресенье, 29 сентября, цитирует Welt am Sonntag, большинство рабочих мест, которые более не будут нужны, связано с производством. В отчете указывается, что ряд федеральных земель, где находятся крупные автомобильные заводы, уже готовятся к предстоящим изменениям, передает "Немецкая волна".

Предпосылки для подобного сокращения заключаются в том, что хотя для электромобилей требуются дорогие аккумуляторы, многие другие составные части "обычных" автомобилей, такие как механические коробки передач и другие компоненты двигателей внутреннего сгорания, больше не будут нужны. Поэтому электромобили в эксплуатации считаются более экономичными.

Эксперты института CAR предполагают, что примерно через десять лет в Германии электромобили будут составлять около двух третей от всех произведенных в Германии машин. Для их производства тогда, вероятно, будет требоваться 709 тысяч человек вместо 834 тысяч, как в настоящее время.

С учетом этого в министерстве финансов Германии уже работают над планами по поддержке промышленной реструктуризации. Однако главы трех земель, где находится большинство автомобильных заводов Германии, - Нижней Саксонии, Баварии и Баден-Вюртемберга - считают действия федерального правительства слишком нерешительными.

В рамках программы по защите климата правительство в Берлине хочет масштабно поощрять расширение электромобильности. Среди прочего, должны быть установлены более высокие премии за покупку электромобилей, особенно для небольших и более дешевых моделей.