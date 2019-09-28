Крупнейшего производителя вейпов в США обвинили в использовании опасных добавок

Новости Бизнеса:Крупнейший производитель электронных сигарет использовал опасные добавки.

Крупнейшего производителя электронных сигарет в США, компанию Juul, (занимает 70% рынка) в использовании в жидкостях для вейпинга опасных солей никотина. Эти вещества особенно опасны для здоровья подростков.

По словам первого заместителя директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Энны Шучат, упомянутые вещества могут приводит к повышению содержания никотина во вдыхаемом паре в результате химической реакции. Это в свою очередь негативно влияет на развитие мозга у детей, сообщает CNBC.

В самой Juul утверждают, что содержащаяся в заправках никотиновая соль дает пользователям опыт, подобный обычным сигаретам, что помогает бросить курить.

Но в CDC убеждают, что увлечения такими устройствами может быть чревато проблемами с памятью, вниманием и как следствие – с обучением. Также Центр попросил американцев удержаться от вейпинга, пока врачи не исследуют девять фатальных случаев, произошедших, по их мнению, именно от парового курения.