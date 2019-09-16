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В одном из штатов США запретили вейп: причина
22:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В штате Нью-Йорк запретили “ароматные” электронные сигареты.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо издал указ о запрете продаж ароматизированных электронных сигарет.

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня я объявляю ...указ, который запрещает продажу ароматизированных электронных сигарет. Государственная полиция и Министерство здравоохранения будут бороться с предприятиями розничной торговли, которые продают несовершеннолетним сигареты...", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения США анонсировало подготовку к запрету продажи любых ароматических наполнителей для электронных сигарет.

Назван новый фактор риска от электронной сигареты

Ужесточить стандарты производства наполнителей для электронных сигарет американскую власть мотивировали смерти, связанные, по мнению врачей, с вейпингом – вдыханием паров с различными ароматическими добавками. Так, по официальной информации, всего в США на сегодня зафиксировано 6 смертей и свыше 450 случаев заболеваний в 33 штатах, вероятнее всего вызванных курением электронных сигарет.

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Все по теме:

США, Нью-Йорк, Электронные сигареты, Эндрю Куомо, Вейп.
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