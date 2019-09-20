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Пятница, 20.09.2019
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Индия против вейперов: еще в одной стране ввели запрет на электронные сигареты

Индия против вейперов: еще в одной стране ввели запрет на электронные сигареты
03:26 Сегодня Телеграф hightech.fm

Новости мира:Индия запретила продажу и производство электронных сигарет.

Индия запретила продажу, производство, импорт или рекламу электронных сигарет после того, как в США началось расследование нескольких смертей, причиной которых мог стать вейпинг. Об этом пишет The Verge.

В начале сентября Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) впервые зафиксировал смерть взрослого человека от тяжелого респираторного заболевания, причиной которого мог стать вейпинг, или курение электронных сигарет.

Всего на территории США зарегистрировано 193 случая тяжелых заболеваний легких, связанных с курением вейпа. Затем от курения электронных сигарет умерли еще четыре человека, а более 500 обратились за медицинской помощью. Закон о запрете электронных сигарет приняло сначала правительство штата Мичиган, а затем и власти Нью-Йорка.

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Теперь запрет на электронные сигареты ввело Министерство здравоохранения Индии. Ограничения фактически не запрещают гражданам страны курить электронные сигареты — однако теперь они не могут законно купить заправку к ним.

Нарушение запрета грозит юридическим лицам штрафом в размере 100 тыс. рупий ( около $1,4 тыс.) за первое нарушение, а за второе — заключение до трех лет и штрафом до 500 тыс. рупий.

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Индия, Курение, Электронные сигареты, Вэйпинг, Вейп.
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