Просто огромный: самый большой мотоцикл Leonhardt Gunbus 410 (Фото)

Как оказалось - производство самого большого мотоцикла в мире ведется уже несколько лет, а сама модель пользуется популярностью у ценителей. Познакомьтесь с Leonhardt Gunbus 410.

Конструкция этой модели принадлежит идее немецкого дизайнера Клеменса Ф. Леонхардта. Сначала Клеменс создавал много проектов на листах бумаги, но в каждом из них чего-то не хватало. Как оказалось, недостающий кусочек головоломки - это размеры машины, которую он хотел достичь.

Окончательная версия мотоцикла получила двигатель V-Twin 6728 куб. см, вырабатывающий почти 350 л.с. Клеменс Леонхардт давно задумывался над тем, какие шины следует использовать - первоначальная концепция заключалась в том, что это были шины Boeing 767. Достижение этой цели не увенчалось успехом, потому что дизайнер нашел в Германии нестандартный гараж, в котором он мог разместить заказ на аксессуары, о которых он мечтал.

А теперь самое интересное: окончательные размеры, полученные мотоциклом, составляют 3,3 м в длину и почти 1,5 м в высоту, а вес машины составляет 650 кг. По словам создателя модели, передвижение по дорогам общего пользования с этой машиной вполне законно. Клеменс Ф. Леонхардт особенно гордится тем, что все параметры компонентов мотоцикла изначально разрабатывались дома.

А цена на мотоцикл? Ну, он такой же большой, как и его размер. 350 тысяч долларов, это - без сомнения - сумма, мимо которой вы не можете пройти безразлично. Однако, как сказал сам Клеменс Ф. Леонхардт, "такая оригинальная концепция стоит каждой суммы".