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Компания Suzuki представила субкомпактный кроссовер (Фото)

Смотрите фото (5)
Компания Suzuki представила субкомпактный кроссовер (Фото)
09:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: 24tv.ua

Suzuki – индийская дочерняя марка японского производителя, представила абсолютно новую модель доступного кроссовера для внутреннего рынка.

Крошечный автомобильчик Suzuki S-Presso вышел даже крупнее Jimny, а стоит, как колесо от Mercedes G-Class.

Базовая стоимость S-Presso составляет 330 тысяч рупий или 112 440 гривен.

Как не странно, пятидверный кроссовер оказался больше популярного внедорожника Jimny. Длина новинки – 3665 миллиметров против 3365 миллиметров у Jimny. Колесная база кроссовера – 2380 миллиметров. Он вмещает 5 человек и даже оставляет немного места для багажа. Клиренс S-Presso, несмотря на внедорожную внешность, довольно скромный, всего 160 миллиметров, и полноприводных версий не предусмотрено, что свидетельствует о его городском характере.

Suzuki S-Presso построен на модульной платформе Heartect пятого поколения – та же архитектура используется в моделях Swift, Ignis и Baleno. При этом, в целях экономии, кроссовер получил упрощенную подвеску и барабанные тормоза. 

Силовой агрегат модели предложен только один: бензиновый трехцилиндровый агрегат объемом 1 литр и производительностью в 68 л.с., 90 Нм. Двигатель сочетается с пятиступенчатой “механикой” или 5-диапазонной роботизированной трансмиссией.

Новинка предлагается в 9 комплектациях. Базовое оснащение включает антиблокировочную систему тормозов, подушку безопасности водителя и один парктроник, колеса 13-дюймовые. Для более дорогих комплектаций предусмотрены 14-дюймовые диски, усилитель руля, вторая подушка безопасности, кондиционер, бесключевой доступ, мультируль и мультимедиасистема с семидюймовым дисплеем.

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Информации о планах выхода Suzuki S-Presso на другие рынки, кроме индийского, нет.

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Автомобиль, Suzuki, Фото, Maruti Suzuki, Индийский производитель.
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