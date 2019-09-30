Suzuki показала обновленный бюджетный кросс-хэтчбек (Фото)

Агрегат трудится совместно с 5-ступенчатой "механикой" или роботизированной коробкой передач. Привод – только передний.

Компания Maruti Suzuki – индийское подразделение Suzuki – презентовала новый высокий хэтчбек S-Presso.

Длина S-Presso составляет 3665 мм, колесная база – 2380 мм. В любом случае, S-Presso все же меньше своего главного конкурента – Renault Kwid (3679 и 2422 мм соответственно). А вот дорожный просвет у автомобилей совпадает – 180 мм.

Внутри автомобиля Maruti Suzuki S-Presso центральная консоль закрыта в круг, как у моделей Mini. Приборная панель располагается непосредственно на консоли, а не перед водителем.

Обновленный хэтчбек наградили цифровым спидометром и мультимедийной системой с тачскрином. Также в списке оборудования можно обнаружить фронтальные подушки безопасности, ABS, задние датчики парктроника, 13- или 14-дюймовые диски.

По ожиданиям, новинка будет оснащена трехцилиндровым бензиновым "атмосферником" K10B 1.0 с отдачей 68 л.с. и 90 Нм, который трудится у других моделей Maruti Suzuki.