Бюджетная копия Toyota Land Cruiser назвали цену для бедных (Фото)

Сейчас автомобиль сертифицировали в Китае и первые экземпляры начали поступать в местные дилерские центры.

Компания Hengtian L4600 клонировала легендарный японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Прототип новинки засветился еще в декабре 2018 года.

Почти год прошел с тех пор, как в Китае были сфотографированы первые тестовые прототипы внедорожника Hengtian L4600. В профиль автомобиль неотличим от Toyota Land Cruiser 200. Переднюю часть и корму китайские дизайнеры слегка скорректировали, но черты японского внедорожника все равно проступают достаточно явно.

По информации китайских журналистов, Hengtian L4600 получил в Министерстве промышленности и информационных технологий все необходимые свидетельства и сертификаты. Габаритные размеры новинки: длина - 5 089 мм (с фаркопом – 5 239 мм), ширина – 2 026 мм, высота – 1 872 мм (с рейлингами – 1 932 мм), колесная база составляет 2 950 мм.

Для сравнения габариты Toyota Land Cruiser 200: 4 950 мм x 1 980 мм x 1 955 мм, а расстояние между осями – 2 850 мм. За счет более длинной колесной базы китайский внедорожник предложат в 5- и 7-местной конфигурации.

Под капотом Hengtian L4600 трудится 4,6-литровый бензиновый "атмосферник" V8 мощностью 286 л.с. Двигатель производства компании Futai Power Co. Ltd. имеет заводской индекс FT8VG46KH. Он может сочетаться как с механической коробкой передач, так и с "автоматом". Подробности о трансмиссии не сообщаются.

И, наконец, самое интересное – это цены. Они уже известны. Реплику оценили в 27 900 долларов. Разница вполне существенная. В список доступного оборудования входит люк, боковые подножки, рейлинги, фаркоп, парктроники и камера заднего вида, противотуманные фары, кожаный салон и многое другое. Первые экземпляры Hengtian L4600 уже поступили в салоны китайских дилеров.

Напомним, что оба автомобиля были замечены у одного из дилерских центров марки Geely, сообщают "Китайские автомобили". О том, что новинки уже запущены в производство на заводе "БелДжи" официально не сообщалось, но в техническом плане предприятия до конца текущего года есть упоминание о производстве "установочных партий SX11 и седана Geely GE представительского класса".