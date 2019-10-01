Скачать
Вторник, 01.10.2019
Яременко заявил, что на Украину в ПАСЕ давят "смешными и примитивными" способами
Яременко заявил, что на Украину в ПАСЕ давят "смешными и примитивными" способами
"Слуга народа" может лишиться своего главы: первые подробности
"Слуга народа" может лишиться своего главы: первые подробности
Милан может уволить Мальдини и Бобана
Милан может уволить Мальдини и Бобана
В США умерла оперная певица Джесси Норман
В США умерла оперная певица Джесси Норман

Дебют новой Skoda Octavia: официальная дата

Дебют новой Skoda Octavia: официальная дата
14:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото:pixabay.com

"Октавия", и без того уже являющаяся одной из самых крупных представительниц своего класса, в новой генерации станет еще больше.

Skoda Octavia следующего, четвертого поколения дебютирует 11 ноября. Модель представят на специальном мероприятии в Праге.

"Октавия", и без того уже являющаяся одной из самых крупных представительниц своего класса, в новой генерации станет еще больше. Это сделано, чтобы избежать внутренней конкуренции с хетчбэком Scala, выпущенным на замену Rapid.

Внешне модель должна остаться вполне узнаваемой. При этом она получит новую оптику в стиле рестайлингового Superb и надпись Skoda вместо логотипа на задней двери - как у всех последних новинок.

Салон же будет в значительной степени переработан и обзаведется новыми цифровыми приборами, двухспицевым рулем, электронным стояночным тормозом и информационно-развлекательной системой с планшетоподобным дисплеем.

SAIC и General Motors презентовали 8-местный минивен (Фото)

Технически новая Skoda Octavia будет идентична новому Volkswagen Golf, который рассекретят чуть раньше - уже в октябре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дебют, Презентация, Rapid, Skoda Octavia, Мероприятие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления
02 В Украине создали мощный украинский трактор (Видео)
03 Оторвы ХХ века: удивительные фотографии женщин прошлого столетия
04 Порошенко не прошел полиграф: подробности
05 Приметы и обряды на 1 октября - День Арины (Ирины)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
По инициативе &quot;Слуга народа&quot; в ГБР открыто дело против Луценко
По инициативе "Слуга народа" в ГБР открыто дело против Луценко
Порошенко не прошел полиграф: подробности
Порошенко не прошел полиграф: подробности
Гончарук не видит роста экономики без успешности украинцев
Гончарук не видит роста экономики без успешности украинцев
ООН: Циркуляционная система Атлантического океана замедляется из-за глобального потепления
ООН: Циркуляционная система Атлантического океана замедляется из-за глобального потепления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь