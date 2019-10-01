Дебют новой Skoda Octavia: официальная дата

"Октавия", и без того уже являющаяся одной из самых крупных представительниц своего класса, в новой генерации станет еще больше.

Skoda Octavia следующего, четвертого поколения дебютирует 11 ноября. Модель представят на специальном мероприятии в Праге.

"Октавия", и без того уже являющаяся одной из самых крупных представительниц своего класса, в новой генерации станет еще больше. Это сделано, чтобы избежать внутренней конкуренции с хетчбэком Scala, выпущенным на замену Rapid.

Внешне модель должна остаться вполне узнаваемой. При этом она получит новую оптику в стиле рестайлингового Superb и надпись Skoda вместо логотипа на задней двери - как у всех последних новинок.

Салон же будет в значительной степени переработан и обзаведется новыми цифровыми приборами, двухспицевым рулем, электронным стояночным тормозом и информационно-развлекательной системой с планшетоподобным дисплеем.

Технически новая Skoda Octavia будет идентична новому Volkswagen Golf, который рассекретят чуть раньше - уже в октябре.