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SAIC и General Motors презентовали 8-местный минивен (Фото)

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SAIC и General Motors презентовали 8-местный минивен (Фото)
14:46 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Китайская компания SAIC и концерн General Motors представили совместный продукт - восьмиместный недорогой минивен Wuling Hongguang Plus.

Основными преимуществами которого стали функциональность и цена.

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling работает в Китае уже 17 лет. Бестселлером компании до недавнего времени было семейство Wuling Hongguang. Компактвен за 9 лет разошелся тиражом в 4,5 млн экземпляров. Но в последнее время его популярность стала снижаться. Поэтому компания решила оживить продажи новой более вместительной модификацией, которую назвали Wuling Hongguang Plus.

Габариты нового минивена: длина - 4 722 мм, ширина - 1 840 мм, высота - 1 810 мм.

Очертания кузова у китайского минивена преувеличенно квадратные. В салоне - три ряда сидений с посадочной формулой 2+3+3 или 2+2+3. За третьим рядом сидений остается достаточно места для багажа. Оформление салона предельно простое. В топовой комплектации есть большой планшет медиасистемы, но в базовой - на его месте выпирает утилитарная заглушка с врезанной магнитолой и "крутилками" кондиционера.

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В движение минивен приводит 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., который работает в паре с безальтернативной "механикой". Привод - задний. В Китае автомобиль будет стоить менее 10 тысяч долларов. Продажи начнутся в октябре.

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Фото, Минивэн, Бюджетный вариант, Wuling Hongguang Plus.
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