Больше роскоши, стиля, мощности: BMW M расширило свой модельный ряд

Спортивное подразделение BMW M расширило свой модельный ряд двумя новыми кроссоверами - X5 M и X6 M, а также их особыми версиями с приставкой Competition.

Основанные на третьеv поколении моделей X5 и X6, версии M и M Competition предлагают больше роскоши, стиля, технологий и, конечно, больше мощности, чем у стандартных внедорожников, лежащих в основе.

В движение обе новинки приводсятся 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, которому помогает фирменная система полного привода xDrive.

В стандартных вариантах M мощность достигает 600 л.с., а крутящий момент - 750 Нм. При этом разгон до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды. Но модель M Competition набирает скорость еще быстрее.

