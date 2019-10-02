Скачать
Среда, 02.10.2019
Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
Криклий приехал на инспекцию КПВВ "Чонгар" (Фото)
Криклий приехал на инспекцию КПВВ "Чонгар" (Фото)
Стартует новый сезон НХЛ: где смотреть матчи в Украине
Стартует новый сезон НХЛ: где смотреть матчи в Украине
Скончался чешский певец Карел Готт (Видео)
Скончался чешский певец Карел Готт (Видео)

Мощность и скорость: Koenigsegg побил очередной рекорд (Фото)

Мощность и скорость: Koenigsegg побил очередной рекорд (Фото)
16:29 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

В этом упражнении на ускорение и торможение гиперкар Koenigsegg Regera превзошел собственное достижение 2017 года.

Для разгона до 400 км/ч гиперкару Regera с гибридной силовой установкой мощностью в полторы тысячи лошадиных сил нужно лишь 31,49 секунды.

В 2017 году знаменитый пилот Формула 1 Хуан-Пабло Монтойя за рулем Bugatti Chiron установил мировой рекорд по времени разгона до 400 км/ч и последующей полной остановке, сделав это за 41,96 секунды. Несколькими неделями позже шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS отобрал у французского соперника лавры, записав мировой рекорд на свой счет с результатом 36,44 секунды.

И хотя Bugatti выбыла из игры, шведский автопроизводитель продолжил борьбу сам с собой. Рекордное время Agera RS удалось превзойти на более поздней модели – Regera. Причем, почти в серийном исполнении, за исключением каркаса безопасности и четырехточечных ремней безопасности. Новый рекорд более чем на 10 секунд превзошел результат Bugatti и на 5 секунд лучше Agera RS – 31,49 секунды. Собственно на разгон с 0 до 400 км/ ч Regera нужно 23,65 секунды и еще 8,83 секунды для полной остановки.

Lamborghini Gallardo: абсолютно новая версия внедорожного спорткара (Фото)

Заезд проводился на одном из аэродромов Швеции заводским пилотом Koenigsegg Сонни Перссоном.

Напомним, Koenigsegg Regera оснащен гибридной силовой установкой, включающей 5.0 твин-турбо V8, три электромотора и уникальную трансмиссию Koenigsegg Direct Drive. Совокупная производительность установки – 1500 л.с. и 2000 Нм крутящего момента. Первую сотню на спидометре Regera показывает через 2,8 секунды после старта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Новинки, Koenigsegg, Koenigsegg Regera.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы лучшие напитки для здоровья печени
02 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
04 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
05 Именины (День Ангела) Игоря: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переговоры по Приднестровью: мнение Молдовы
Переговоры по Приднестровью: мнение Молдовы
В Минфине спрогнозировали рост ВВП
В Минфине спрогнозировали рост ВВП
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Какая стоимость продуктов по состоянию на 2 октября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 2 октября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь