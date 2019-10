Lamborghini Gallardo: абсолютно новая версия внедорожного спорткара (Фото)

Lamborghini Gallardo может достойно выступить в любом ралли.

За основу взяли спорткар 2004 года выпуска. У него увеличили дорожный просвет, добавили ему защиту днища и порогов, раллийные фонари на бампере, запасное колесо, световую планку на крыше, а также внедорожные шины и др.

Как известно, "Гайярдо" оснащается 5,0 л двигателем V-10 мощностью 493 л.с. и 510 Нм кр.м. Был ли он модернизирован для внедорожной версии – не сообщается. В любом случае, мотор остался старым.

Is this the greatest modified Lamborghini Gallardo yet? Bin the Urus, side the Sterrato… there’s another off-road Lambo about → https://t.co/brSra3Abn5 pic.twitter.com/Tu5LNvileX

— (@BBC_TopGear) 27 сентября 2019 г.