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Lamborghini Gallardo: абсолютно новая версия внедорожного спорткара (Фото)

Lamborghini Gallardo: абсолютно новая версия внедорожного спорткара (Фото)
19:48 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: Twitter

В Нидерландах на продажу выставили необычную внедорожную версию спорткара Lamborghini Gallardo.

Lamborghini Gallardo может достойно выступить в любом ралли.

За основу взяли спорткар 2004 года выпуска. У него увеличили дорожный просвет, добавили ему защиту днища и порогов, раллийные фонари на бампере, запасное колесо, световую планку на крыше, а также внедорожные шины и др.

Как известно, "Гайярдо" оснащается 5,0 л двигателем V-10 мощностью 493 л.с. и 510 Нм кр.м. Был ли он модернизирован для внедорожной версии – не сообщается. В любом случае, мотор остался старым.

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Также не известно, какие динамические характеристики у внедорожного Gallardo. Стандартный такой спорткар, напомним, до 100 км/ч разгоняется за 4,2 секунды при максимальной скорости свыше 300 км/ч.

Внедорожный "Гайярдо" выставлен на продажу. За него хотят получить 115 000 евро.

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Автомобиль, Авто, Lamborghini, Новинки, Lamborghini Gallardo.
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