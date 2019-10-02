Компания Toyota освежила компактный кроссовер C-HR (Фото)

Рестайлинговый Toyota C-HR обзавелся дополнительными опциями и новыми дизайнерскими решениями.

Toyota обновила свой самый доступный кроссовер.

Рестайлинговый кроссовер Toyota C-HR можно безошибочно опознать по противотуманным фонарям. Они переехали чуть выше в отделанные темным пластиком ниши, которые расположены по бокам.

Кроме того, кроссовер получил слегка скорректированную сотовую решетку радиатора, бамперы и спойлер. Светодиодные фары вошли в список базового оснащения.

Цветовая палитра пополнилась двумя новыми оттенками: красным Supersonic Red и оранжевым Hot Lava Orange. Оба цвета доступны только с контрастной черной крышей.

Кроме того, крышу можно окрасить в новый серебристый цвет в сочетании с черным кузовом Black Sand Pearl. Белой крыши у Toyota C-HR больше не будет. В салоне появились новые варианты отделки и обновленная медиасистема, которая поддерживает последние версии Android Auto и Apple CarPlay, обновление "по воздуху".

Изменений в моторной гамме не произошло. Кроссовер по-прежнему оснащается 2,0-литровой "четверкой" мощностью 148 л.с. (188 Нм), работающей в паре с вариатором.