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Компания Toyota освежила компактный кроссовер C-HR (Фото)

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Компания Toyota освежила компактный кроссовер C-HR (Фото)
16:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Рестайлинговый Toyota C-HR обзавелся дополнительными опциями и новыми дизайнерскими решениями.

Toyota обновила свой самый доступный кроссовер. 

Рестайлинговый кроссовер Toyota C-HR можно безошибочно опознать по противотуманным фонарям. Они переехали чуть выше в отделанные темным пластиком ниши, которые расположены по бокам.

Кроме того, кроссовер получил слегка скорректированную сотовую решетку радиатора, бамперы и спойлер. Светодиодные фары вошли в список базового оснащения. 

Цветовая палитра пополнилась двумя новыми оттенками: красным Supersonic Red и оранжевым Hot Lava Orange. Оба цвета доступны только с контрастной черной крышей.

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Кроме того, крышу можно окрасить в новый серебристый цвет в сочетании с черным кузовом Black Sand Pearl. Белой крыши у Toyota C-HR больше не будет. В салоне появились новые варианты отделки и обновленная медиасистема, которая поддерживает последние версии Android Auto и Apple CarPlay, обновление "по воздуху".

Изменений в моторной гамме не произошло. Кроссовер по-прежнему оснащается 2,0-литровой "четверкой" мощностью 148 л.с. (188 Нм), работающей в паре с вариатором.

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Автомобили, Toyota, Авто, Кроссовер, Компания Toyota, C-HR, Компактный кроссовер C-HR.
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