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Среда, 02.10.2019
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Hyundai занялся разработкой летающих автомобилей

Hyundai занялся разработкой летающих автомобилей
21:38 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Рынок таких машин в ближайшие 20 лет составит, согласно прогнозам, 1,5 трлн. долларов.

Для этого внутри южнокорейской компании образовано специальное подразделение — Urban Air Mobility Division.

Непосредственно за создание летающих автомобилей Hyundai отвечает Джайвон Шин, который ранее возглавлял отдел разработок американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Я очень рад, что теперь буду развивать направление летающих автомобилей в Hyundai Motor. Последние 30 лет я работал в NASA, и этот опыт мне поможет. Наша команда разработает технологии, которые сделают Hyundai лидером в сегменте Urban Air Mobility", — сказал Джайвон Шин.

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Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы проблема дорожных пробок в больших городах выйдет на новый уровень. Помогут ее решить летающие транспортные средства. И некоторые автопроизводители уже занялись их разработкой. 

Ранее Toyota инвестировала 375 000 долларов в создание летающего одноместного автомобиля. Этот прототип уж даже прошел тесты. Ожидается, что его будут использовать для того, чтобы зажечь огонь на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

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Автомобили, Hyundai, Авто, Летающие автомобили.
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