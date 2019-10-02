Hyundai занялся разработкой летающих автомобилей

Рынок таких машин в ближайшие 20 лет составит, согласно прогнозам, 1,5 трлн. долларов.

Для этого внутри южнокорейской компании образовано специальное подразделение — Urban Air Mobility Division.

Непосредственно за создание летающих автомобилей Hyundai отвечает Джайвон Шин, который ранее возглавлял отдел разработок американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Я очень рад, что теперь буду развивать направление летающих автомобилей в Hyundai Motor. Последние 30 лет я работал в NASA, и этот опыт мне поможет. Наша команда разработает технологии, которые сделают Hyundai лидером в сегменте Urban Air Mobility", — сказал Джайвон Шин.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы проблема дорожных пробок в больших городах выйдет на новый уровень. Помогут ее решить летающие транспортные средства. И некоторые автопроизводители уже занялись их разработкой.

Ранее Toyota инвестировала 375 000 долларов в создание летающего одноместного автомобиля. Этот прототип уж даже прошел тесты. Ожидается, что его будут использовать для того, чтобы зажечь огонь на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.