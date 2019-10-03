Nissan Terra 2020: официальные фото обновленного внедорожника

Сегодня посмотреть модернизированный автомобиль можно в интернете.

При визуальном осмотре фото ясно видно, что автомобиль изменился внешне, а по информации изготовителей известно, что у внедорожника также обновились комплектации и технические характеристики. В передней части у авто появилась мощная конструкция бампера с массивным воздухозаборником, а на корме красуется новый диффузор с парой выхлопных труб.

Интерьер модернизировался и стал современнее, здесь теперь современная мультимедийная система с широкоформатным сенсорным монитором с разрешением доступа через смартфон, телефон или планшет.

Основой авто является платформа, которая досталась от пикапа Ниссан Навара. Для управления установлены два типа моторов - бензиновый двигатель объемом 2, 5 литров с мощностью 184 лошадиных силы и турбированный дизельный мотор силой 190 л.с. с оборотами 450 Нм. Для переключения скоростей предлагаются механическая шестиступенчата КПП или семиступенчатая автоматическая трансмиссия. Покупателям предлагаются автомобили в станадртной комплектации с задним приводом, за полноприводный автомобиль с функцией блокировки дифференциала придется доплатить.

Габариты кузова определены следующими параметрами: метраж составляет 4 метра 882 мм, ширина 185 см, высота 1 метр 835 мм, клиренс 21,9 см+ промежуток между осями 2 метра 850 мм.

Комплектации включают 6 подушек безопасности, оформлении е интерьера экокожей, контроль за климатом внутри салона, видеокамеры кругового обозрения, панорамная крыша, колеса с дисками размером 18 дюймов.

Первыми внедорожник увидят автолюбители из Тайланда, это произойдет в октябре 2019 года.