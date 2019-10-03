Скачать
Четверг, 03.10.2019
Главные события 2 октября: "формула Штайнмайера" и "окончательное предложение" по Brexit
Главные события 2 октября: "формула Штайнмайера" и "окончательное предложение" по Brexit
Заседание Верховной Рады 3 октября: повестка дня
Заседание Верховной Рады 3 октября: повестка дня
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Приметы и обряды на 3 октября - День Астафия
Приметы и обряды на 3 октября - День Астафия

Nissan Terra 2020: официальные фото обновленного внедорожника

Смотрите фото (3)
Nissan Terra 2020: официальные фото обновленного внедорожника
10:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Сегодня посмотреть модернизированный автомобиль можно в интернете.

При визуальном осмотре фото ясно видно, что автомобиль изменился внешне, а по информации изготовителей известно, что у внедорожника также обновились комплектации и технические характеристики. В передней части у авто появилась мощная конструкция бампера с массивным воздухозаборником, а на корме красуется новый диффузор с парой выхлопных труб.

Интерьер модернизировался и стал современнее, здесь теперь современная мультимедийная система с широкоформатным сенсорным монитором с разрешением доступа через смартфон, телефон или планшет.

Основой авто является платформа, которая досталась от пикапа Ниссан Навара. Для управления установлены два типа моторов - бензиновый двигатель объемом 2, 5 литров с мощностью 184 лошадиных силы и турбированный дизельный мотор силой 190 л.с. с оборотами 450 Нм. Для переключения скоростей предлагаются механическая шестиступенчата КПП или семиступенчатая автоматическая трансмиссия. Покупателям предлагаются автомобили в станадртной комплектации с задним приводом, за полноприводный автомобиль с функцией блокировки дифференциала придется доплатить.

Габариты кузова определены следующими параметрами: метраж составляет 4 метра 882 мм, ширина 185 см, высота 1 метр 835 мм, клиренс 21,9 см+ промежуток между осями 2 метра 850 мм.

Комплектации включают 6 подушек безопасности, оформлении е интерьера экокожей, контроль за климатом внутри салона, видеокамеры кругового обозрения, панорамная крыша, колеса с дисками размером 18 дюймов.

В Украине презентовали большой кроссовер за 20 тысяч долларов (Фото)

Первыми внедорожник увидят автолюбители из Тайланда, это произойдет в октябре 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Nissan, Фото, Nissan Terra 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
02 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
04 "Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
05 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кто сменит Разумкова: в &quot;Слуге народа&quot; назвали &quot;наиболее вероятную&quot; кандидатуру
Кто сменит Разумкова: в "Слуге народа" назвали "наиболее вероятную" кандидатуру
Трамп: Было бы замечательно наладить отношения с Россией, и мы будем делать это
Трамп: Было бы замечательно наладить отношения с Россией
Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября
Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября
WYN WALLET 2.0: сверхтонкий кошелек из углеродного волокна за $22
WYN WALLET 2.0: сверхтонкий кошелек из углеродного волокна за $22
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь