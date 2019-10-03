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Почему осенью особенно важно контролировать протектор шин

Почему осенью особенно важно контролировать протектор шин
19:31 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: pinterest.com

Осенью, как никогда, стоит обратить внимание на состояние шин на своем автомобиле.

Наступил октябрь, а с ним в Украину обязательно придут и дожди. В это время нужно обратить особое внимание на шины своего автомобиля, ведь от них многое зависит…

На мокром асфальте даже с хорошими шинами на высокой скорости можно напороться на эффект аквапланирования, когда автомобиль становится неуправляемым. Канавки в шинах не справляются с потоками воды. В результате, между шиной и дорогой образуется слой воды. С изношенными шинами это происходит гораздо чаще.

Представьте, что вы на скорости 75 км/ч едете по мокрой дороге на автомобиле с новой резиной, у которой глубина протектора составляет 8 мм. В этом случае, если глубина лужи достигает 3 мм, ваши покрышки сохраняют 74% зоны контакта с дорогой. Хороший показатель. Но если у вас "лысая" резина с глубиной протектора 1,6 мм, то зона контакта с дорогой снижается до 16%.

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Чем скорость выше, тем контакт с дорогой хуже. На скорости 125 км/ч при новых шинах сохраняется 47% зоны контакта с дорогой, а при изношенных шинах – только 6%.

Эти цифры получены в результате многочисленных экспериментов на мокрой дороге, поэтому легко представить, как поведет себя на ней автомобиль с "лысыми" покрышками. Поэтому не нужно испытывать судьбу, гоняя осенью на "лысой" резине.

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Автомобили, Автомобильные шины, Авто, Шины, Протектор шин.
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