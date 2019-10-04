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Пятница, 04.10.2019
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Живые часы из настоящих машин: необычный проект (Видео)

Живые часы из настоящих машин: необычный проект (Видео)
09:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

"Цифровые часы Шломо" – это арт-проект с практическим содержанием, который представляет собой виртуальный часомер в виде видеозаписи.

Ролик был создан израильским режиссером Рони Азгадом, оператором Давидом Странгмайстером и редактором Дафи Фарбман по заказу прокатной компании Shlomo Sixt, а над всей постановкой работала огромная команда людей и несколько десятков машин.

В видео, от самого режиссера можно увидеть смену времени на "табло" с 23:59 на 00:00.

А ролик, размещенный на YouTube-странице компании Shlomo Sixt, показывает весь съемочный процесс изнутри.

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Сколько времени понадобилось для работы над полной версией видео - неизвестно, однако в результате был создан ролик, который крутят на большом экране в Аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле.

Такой "хронометр" требует точного расчета, слаженности действий и аккуратности от всех его участников.

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Все по теме:

Аэропорт, Автомобиль, Арт-проект, Живые часы, Часомер, Хронометр.
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