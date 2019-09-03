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Отслеживание сна в Apple Watch: умные часы приобретут новую функцию

Отслеживание сна в Apple Watch: умные часы приобретут новую функцию
09:54 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Если верить источнику, функцию отслеживания сна для Apple Watch представят ​​"уже на следующей неделе" на мероприятии Apple 10 сентября, вместе с новыми iPhone.

Теперь официально

Если раньше для отслеживания сна нужны были сторонние приложения, то теперь сами разработчики Apple собираются оснастить умные часы этой полезной функцией.

Как и любой другой трекер, технология будет ориентироваться на движение часов, частоту сердечных сокращений и шум, чтобы измерить качество вашего сна. Для этого не понадобится отдельный датчик Beddit. Пользователь получит напоминание о необходимости зарядить часы на ночь, поставить будильник.

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Ранее мы сообщали о том, что Apple начнет помогать искать утерянные вещи. В коде операционной системы iOS 13, полноценный выход которой ожидается уже в этом месяце, обнаружилась информация о другой новинке компании Apple - специальных "метках" ("ярлыках"), которые можно будет повесить на кошелек или, к примеру, сумку. В случае утери они покажут владельцу, где находится его вещь.

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Apple, iPhone, Apple Watch, Новая функция, Отслеживание сна.
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