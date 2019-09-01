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Apple начнет помогать искать утерянные вещи

Apple начнет помогать искать утерянные вещи
18:05 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии:Apple планирует выпустить трекер для поиска утерянных вещей.

В коде операционной системы iOS 13, полноценный выход которой ожидается уже в этом месяце, обнаружилась информация о другой новинке компании Apple — специальных "метках" ("ярлыках"), которые можно будет повесить на кошелек или, к примеру, сумку. В случае утери они покажут владельцу, где находится его вещь.

Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на портал MacRumors.

Как отмечает СМИ, новое устройство будет работать аналогично продуктам американской компании Tile: они также помогают пользователям находить свое утерянное имущество посредством Bluetooth.

"Метки" от Apple пока что имеют кодовое название B389 и будут работать через приложение Find My, которое в iOS 13 объединит нынешние Find My iPhone и Find My Friends.

Так, MacRumors обнаружил в приложении вкладку под названием Item (в переводе с англ. "элемент", "предмет", "элемент", "единица"). Хозяин вещи в случае ее утери (об этом придет уведомление) сможет зайти в программу, нажать специальную кнопку, и тогда трекер издаст громкий звук. Также можно включить режим пропажи. Если другой владелец iPhone найдет потерянный предмет, он получит контакты его хозяина и сможет с ним связаться.

Кроме того, можно установить режим безопасного места: если вещь находится в этой зоне, уведомление о пропаже приходить не будет. Судя по еще одному обнаруженному в новой прошивке коду, устройства отслеживания будут использовать технологию дополненной реальности: при помощи сканирования помещения и камеры можно будет увидеть, где именно лежит предмет.

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Помимо всего вышеперечисленного, есть предположения, что трекеры от Apple будут работать на сменных батарейках. Прежде чем батарея разрядится, владелец iPhone получит последние данные о местоположении вещи.

Пока что в бета-версии iOS 13 это нововведение недоступно. Как ожидается, устройство представят на ежегодной презентации Apple (в этот раз она пройдет 10 сентября) вместе с другими новинками корпорации. Кстати, о них можно прочитать в нашем материале.

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Apple, Гаджеты, Трекер.
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