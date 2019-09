Apple начнет помогать искать утерянные вещи

В коде операционной системы iOS 13, полноценный выход которой ожидается уже в этом месяце, обнаружилась информация о другой новинке компании Apple — специальных "метках" ("ярлыках"), которые можно будет повесить на кошелек или, к примеру, сумку. В случае утери они покажут владельцу, где находится его вещь.

Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на портал MacRumors.

Как отмечает СМИ, новое устройство будет работать аналогично продуктам американской компании Tile: они также помогают пользователям находить свое утерянное имущество посредством Bluetooth.

Exclusive: Apple's Tile Competitor Will Include 'Items' Tab in iOS 13's Find My App and Much More https://t.co/2xHVc978U7 by @rsgnl and @SteveMoser pic.twitter.com/Vgfz6DpHdc

