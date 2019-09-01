iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max: что нужно знать о новых моделях

Новости технологии:Чуть больше недели осталось до презентации Apple, на которой будут показаны три новые модели iPhone.

Источники раскрыли подробные характеристики, стоимость и дату старта продаж смартфонов.

Какие они - новые iPhone

Как и в прошлом году, в этом тоже будет три модели: по предварительной информации, это iPhone 11 (наследник iPhone XR), а также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max (преемники iPhone XS и XS Max). У первого будет 6,1-дюймовый LCD дисплей, у старших моделей - 5,8" и 6,5" OLED экраны.

Все трое получат процессоры Apple A13, улучшенный Face ID, Wi-Fi 6, 12-мегапиксельную фронтальную камеру, стеклянный корпус и поддержку реверсивной зарядки.

iPhone 11 приписывают двойную основную камеру, 4 ГБ ОЗУ, 64, 256 и 512 ГБ ПЗУ, аккумулятор емкостью 3110 мАч. Pro-версии будут отличаться наличием 6 ГБ ОЗУ, 128, 256 или 512 ГБ ПЗУ, поддержкой фирменного стилуса Apple Pencil, тройными камерами и увеличенными батареями - 3190 мАч у iPhone 11 Pro и 3500 мАч у iPhone 11 Pro Max.

Цены

По сравнению с прошлогодним семейством, цены на новые iPhone не поднимутся. По слухам, iPhone 11 оценили в $749, iPhone 11 Pro - $999, iPhone 11 Pro Max - $1099.

Когда можно будет купить

Итак, презентация пройдет 10 сентября, а предварительные заказы, по словам сотрудника крупного американского оператора, стартуют 13 сентября. По традиции, на полках магазинов новинки появятся ровно через неделю - 20 сентября. Надеемся, задержек, как в прошлом году, не будет.