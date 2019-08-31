Скачать
Суббота, 31.08.2019
Зеленский предложил Польше поучаствовать в восстановлении Донбасса
Зеленский предложил Польше поучаствовать в восстановлении Донбасса
Украина и Польша выступили за активизацию межпарламентского диалога
Украина и Польша выступили за активизацию диалога между парламентами
Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя 31 августа
Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя 31 августа
Американский актер назвал самую сложную роль в своей карьере
Американский актер назвал самую сложную роль в своей карьере

Apple запустил программу бесплатного ремонта алюминиевых смарт-часов Apple Watch

Apple запустил программу бесплатного ремонта алюминиевых смарт-часов Apple Watch
21:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Apple будет бесплатно ремонтировать "умные часы" Apple Watch. Правда, не все.

Дело в том, что в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3 со временем на закругленных краях экрана могут появляться трещины. Производитель уверяет, что происходит это крайне редко и только на устройствах с алюминиевым корпусом.

Если у вас возникла такая проблема и вы нашли в этом списке свою модель - бегом в сервисный центр. Apple обещает заменить экран в течение 5 дней.

В таблице приведены все модели, которые попадают под действие программы.

Осенняя презентация Apple 2019: названа официальная дата

Подчеркивается, что часы со случайными повреждениями, а также с корпусом из керамики и нержавеющей стали бесплатно ремонтировать не будут.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Сервисный центр, Смарт-часы, Apple Watch, Бесплатный ремонт, Apple Watch Series 2, Apple Watch Series 3.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Маникюр 2019: магия кофейных оттенков на ноготках
04 Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ (Видео)
05 Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВМС Украины &quot;обезвредили&quot; диверсантов
ВМС Украины "обезвредили" диверсантов
Польша намерена &quot;выставить счет&quot; Германии за Вторую мировую
Польша намерена "выставить счет" ФРГ за Вторую мировую
Протесты в Москве: сегодня без задержаний
Протесты в Москве: сегодня без задержаний
Не одни мы грешны: древние цивилизации также вредили природе
Не одни мы грешны: древние цивилизации также вредили природе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь