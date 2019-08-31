Apple запустил программу бесплатного ремонта алюминиевых смарт-часов Apple Watch

Новости технологии:Компания Apple будет бесплатно ремонтировать "умные часы" Apple Watch. Правда, не все.

Дело в том, что в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3 со временем на закругленных краях экрана могут появляться трещины. Производитель уверяет, что происходит это крайне редко и только на устройствах с алюминиевым корпусом.

Если у вас возникла такая проблема и вы нашли в этом списке свою модель - бегом в сервисный центр. Apple обещает заменить экран в течение 5 дней.

В таблице приведены все модели, которые попадают под действие программы.

Подчеркивается, что часы со случайными повреждениями, а также с корпусом из керамики и нержавеющей стали бесплатно ремонтировать не будут.