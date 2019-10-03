Представлен гоночный автомобиль Chevrolet C8.R (Фото)

Corvette Racing примет участие в серии IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020 года.

Во Флориде Chevrolet дебютировал на гоночном автомобиле C8.R, основанном на новом Corvette со средним расположением двигателя.

Ходят слухи, что у машины будет другой двигатель V8, нежели тот, который используется для производства C8.

Chevrolet показал гоночный автомобиль C8.R во время открытия Космического центра Кеннеди во Флориде. Автомобиль имеет серебристую ливрею с желтыми полосами и красными зеркалами.

Представитель Chevrolet не уточнял деталей, но сказал, что больше информации будет выпущено на следующей неделе на гонке IMSA Petit LeMans. Также он сообщил, что Chevrolet будет участвовать в гонках на чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar, которые стартуют в январе 2020 года.

Заводской водитель GM Томми Милнер разогнал автомобиль во время показательного мероприятия, и двигатель звучал явно не так, как у серийного C8. Ходили слухи, что у C8.R будет иной V8 с меньшим весом и более высокими пределами оборотов.

Представители Chevy на мероприятии не стали комментировать дизайн двигателя.