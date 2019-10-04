Скачать
Пятница, 04.10.2019
Рада утвердила новый состав ЦИК Зеленского: кто в него вошел
Рада утвердила новый состав ЦИК Зеленского: кто в него вошел
Первая встреча Зеленского и Лукашенко: слова президента Беларуси
Первая встреча Зеленского и Лукашенко: слова президента Беларуси
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Мишель и Барак Обама отметили 27 лет брака: романтичные фото супругов
Мишель и Барак Обама отметили 27 лет брака: романтичные фото супругов

Audi RS4 Avant: компания презентовала авто с обновлениями (Фото)

Смотрите фото (6)
Audi RS4 Avant: компания презентовала авто с обновлениями (Фото)
11:15 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Компания Audi показала рестайлинговую версию "заряженного" универсала RS4 Avant 2020 модельного года.

Автомобиль получил обновленный дизайн, цифровую приборную панель и медиасистему MMI с 10,1-дюймовым сенсорным экраном.

Обновленное семейство Audi A4 представили в мае 2019 года. Тогда публике показали седан, универсал, вседорожный Allroad и "заряженный" S4.

Сейчас дошла очередь до спортивного универсала Audi RS4 Avant. Автомобиль отличается от предшественника иными светодиодными фарами с дополнительной окантовкой темным пластиком. Глянцево-черная радиаторная решетка стала больше. Арки передних колес расширили на 30 мм по сравнению со стандартным универсалом Audi A4 Avant. Кроме того, автомобиль получил новый задний бампер, черный диффузор и другую графику задних фонарей. В целом, новинка очень похожа на уменьшенную копию RS6 Avant последнего поколения.

Салон Audi RS4 Avant отделан алькантарой с контрастной красной прострочкой и вышивкой "RS" на спинках сидений. В список оснащения входит усеченный снизу трехспицевый руль, цифровая приборная панель Virtual Cockpit и 10,1-дюймовый тачскрин фирменной медиасистемы MMI. Под капотом остался прежний 2,9-литровый битурбо V6, который выдает 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.

Это более чем в 10 раз меньше: реплику Lamborghini продают за 40 тысяч долларов

Представлен гоночный автомобиль Chevrolet C8.R (Фото)

Разгон с места до "сотни" занимает 4,1 секунды. Европейские продажи стартуют в октябре, а первые покупатели получат свои автомобили ближе к концу года. Цены начинаются от 81,4 тыс. евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Audi, Авто, Фото, Audi RS4 Avant, Обновленный универсал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 "И так сойдет": "доказательства", почему женщины живут дольше мужчин
03 Лугано 0:0 Динамо: события матча
04 Мой муж миллиардер: жены самых известных и богатых мужчин планеты (Фото)
05 Гороскоп на сегодня, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ан-12 аварийно сел в поле, не долетев до аэропорта &quot;Львов&quot;
Ан-12 аварийно сел в поле, не долетев до аэропорта "Львов"
Гривна замедлила падение: курс валют НБУ на 4 октября
Гривна замедлила падение: курс валют НБУ на 4 октября
Главные события 3 октября: брифинг Зеленского о Донбассе, новый секретарь СНБО и меморандум НБУ и Кабмина
Главные события 3 октября: брифинг Зеленского о Донбассе, новый секретарь СНБО и меморандум НБУ и Кабмина
Всемирный день защиты животных 2019: история праздника
Всемирный день защиты животных 2019: история праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь