Audi RS4 Avant: компания презентовала авто с обновлениями (Фото)

Компания Audi показала рестайлинговую версию "заряженного" универсала RS4 Avant 2020 модельного года.

Автомобиль получил обновленный дизайн, цифровую приборную панель и медиасистему MMI с 10,1-дюймовым сенсорным экраном.

Обновленное семейство Audi A4 представили в мае 2019 года. Тогда публике показали седан, универсал, вседорожный Allroad и "заряженный" S4.

Сейчас дошла очередь до спортивного универсала Audi RS4 Avant. Автомобиль отличается от предшественника иными светодиодными фарами с дополнительной окантовкой темным пластиком. Глянцево-черная радиаторная решетка стала больше. Арки передних колес расширили на 30 мм по сравнению со стандартным универсалом Audi A4 Avant. Кроме того, автомобиль получил новый задний бампер, черный диффузор и другую графику задних фонарей. В целом, новинка очень похожа на уменьшенную копию RS6 Avant последнего поколения.

Салон Audi RS4 Avant отделан алькантарой с контрастной красной прострочкой и вышивкой "RS" на спинках сидений. В список оснащения входит усеченный снизу трехспицевый руль, цифровая приборная панель Virtual Cockpit и 10,1-дюймовый тачскрин фирменной медиасистемы MMI. Под капотом остался прежний 2,9-литровый битурбо V6, который выдает 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.

Разгон с места до "сотни" занимает 4,1 секунды. Европейские продажи стартуют в октябре, а первые покупатели получат свои автомобили ближе к концу года. Цены начинаются от 81,4 тыс. евро.