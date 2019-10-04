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Самые популярные в Украине грузовики

Самые популярные в Украине грузовики
20:47 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Больше всего украинские предприятия интересуют грузовики массой свыше 16 тонн.

По данным AUTO-Consulting, в сентябре 2019 года в Украине продали 466 новых грузовиков. Это на 28% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. Лидирует в этом сегменте белорусский МАЗ.

Всего с января по сентябрь 2019 года в нашей стране продали 3 400 грузовиков, что на 1%, но всё же больше, чем за такой же период прошлого года.

В тройку самых продаваемых грузовиков входят МАЗ, MAN и Mercedes-Benz. В этом нет ничего удивительно, ведь они уже давно держат лидерство. А вот пятое место Renault нас удивило. Французы сумели опередить Ford, Volvo, Iveco, российские КАМАЗ и ГАЗ, а также украинский КрАЗ.

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В сегменте грузовиков массой 3,0–8,0 т на первом месте Mercedes-Benz, в сегменте грузовиков 8,0-16 т – МАЗ, а сегменте грузовиков массой свыше 16 т – MAN.

Эксперты считают, что увеличение продаж большегрузных автомобилей связано со стабилизацией политической ситуации в Украине.

Напомним, что в 2018 году в Украине реализовали 4 684 новых грузовиков. Это на 21,9% больше чем в 2017 году.

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Грузовики, Техника, Авто, Авомобили.
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