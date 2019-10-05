Производство Nissan Cube скоро закончится

Японская корпорация собирается навсегда прекратить производство Nissan Cube.

Следует упомянуть, что в основе Nissan Cube лежит платформа Renault-Nissan B0, а начиная с генерации Z12, дебютировавшей в 2008 году, Cube стали продавать за пределами японского рынка, хотя прежде 2 поколения модели выпускалось только с правым рулем.

Впрочем, ни в Европе, ни в Америке машину не оценили, ее продажи вначале были скромными, а позднее они и вовсе уменьшились до мизерных значений.

В результате модель Cube ушла с европейского авторынка в 2011 году, а с американского – в 2014 году. И если прежде производитель мог бы сохранить продажи лишь на внутреннем рынке, то теперь корпорация придерживается другой стратегии.

В прошлом году мировые продажи Nissan составили 5,5 млн машин, из которых лишь 570 000 единиц было реализовано в самой Японии.

То есть, лишь 10,3% сбыта обеспечивается домашним авторынком. В связи с подобными показателями японский бренд считает нецелесообразным вкладываться в создание новинки, которая не появится на основных для марки рынках (Америка и Китай).

Кроме того, сейчас корпорация Nissan переживает трудные времена, мировые продажи бренда снижаются, а для уменьшения издержек автопроизводитель готов пойти на массовое сокращение и продажу своих подразделений.