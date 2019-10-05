Peugeot Partner: компания готовит новую вариацию фургона

Компания Peugeot собирается добавить вариант Crew Van в свое новое семейство Partner.

Так, кроме таких моделей, как Long Professional, Partner Crew Van, в следующем году станет доступна новая вариация, которая на британском рынке будет стоить от 21 тыс. фунтов стерлингов.

Такие деньги просят за вариацию PureTech 110 с 6-скоростной КПП. Остальные предлагаемые вариации – BlueHDi 100 с 5-скоростной МКПП и BlueHDi 130 EAT8 с «автоматом».

Новый Crew Van оснастят вторым рядом из трех кресел, имеющим раздвижную и складную сеточную перегородку. Впрочем, это даст возможность без проблем разместить до 5 пассажиров либо больше груза.

При сложенных задних креслах вы получаете простую грузовую площадку с наибольшей длиной пола погрузки 2 тысячи мм, которую можно повысить до 3 050 мм путем сложения и пассажирского кресла. Суммарная полезная нагрузка ориентирована на 850 кг.

Новинка получит кондиционер, задние парковочные датчики, круиз-контроль, систему сигнализации, электростеклоподъемники, радио DAB, а еще поддержку Apple CarPlay и Android Auto.