Готовим авто к зиме: пять важных советов

Пусть не покажется это банальностью автолюбителям с солидным стажем. Мы уверены, что собранные советы не будут лишними даже для них.

Эксплуатация автомобиля зимой намного сложнее, чем в любой другой период года, и требует от владельца обязательной подготовки.

Это связано с тем, что в зимнее время автомобиль работает в сложных, а иногда даже в экстремальных условиях.

Это резкие перепады температур, обработка дорожного покрытия при помощи различных реагентов и солей и т.д. Поэтому замены летней резины на зимнюю будет недостаточно, чтобы чувствовать себя на дороге уверенно и спокойно.

Итак, как подготовить автомобиль к зиме?

1.Основное внимание направьте на аккумулятор.

Его необходимо полностью зарядить и восстановить норму электролита. Помимо этого стоит приобрести пусковые провода для прикуривания (даже самый надежный аккумулятор может сплоховать на морозе).

2.Стоит проверить все ремни и патрубки на микротрещины.

Если резина на этих элементах потрескалась, то лучше заменить деталь, так как на морозе ремень может ослабнуть, а патрубок — дать течь.

3.До заморозков стоит слить простую воду из бачка стеклоомывателя и залить незамерзающую жидкость.

Также, если ваши дворники плохо чистят стекло, стоит их заменить.

4.Желательно проверить работоспособность обогревателя и уровень антифриза.

Эксперты даже советуют держать хотя бы литр этой жидкости в машине, на случай, если в дороге резко начнет протекать бачок, зимой это чревато неприятными последствиями.

5.Проверить уровень масла и поменять в случае, если вы не используете «всесезонку» или проехали 10 тысяч километров на старом масле.