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Abarth 695 70°Anniversario: обновленный хэтчбек с удивительной аэродинамикой (Видео)

Abarth 695 70°Anniversario: обновленный хэтчбек с удивительной аэродинамикой (Видео)
21:40 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новая вариация неувядающего Фиата 500 адресована коллекционерам.

Семидесятилетие ателье Abarth празднует с подобающим размахом, то есть готовит разные интересные модели. Недавно шильдик Abarth 70 примерила улучшенная модель Abarth 595 Pista, а теперь на слете поклонников марки Abarth Days в Милане итальянцы представили настоящую диковинку: это хот-хэтч Abarth 695 70°Anniversario с настраиваемым вручную спойлером Spoiler ad Assetto Variabile. У него 12 положений с углом наклона от 0° до 60°.

В максимально поднятом виде спойлер генерирует прижимную силу, эквивалентную 42 кг, на скорости 200 км/ч, что просто прекрасно для хэтчбека сегмента А.

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Результат новации вполне ощутим на кольце. Компания говорит, что на известной скоростной дуге Curvone на трассе Autodromo Vallelunga в Кампаньяно-ди-Рома спойлер позволяет водителю "снизить коррекцию рулевого управления почти на 40%". Конечно, столь продвинутой версии "пятисотого" Фиата положен самый мощный мотор в современной гамме хэтчбека: турбочетверка 1.4 с отдачей в 180 л.с. и 250 Н•м. Причем в отличие от 595-го Абарта, получившего "робот", хот-хэтч 695 располагает "механикой".

Разгон с нуля до сотни у нового хэтчбека занимает 6,7 с, а максималка (при спойлере в положении 0) достигает 225 км/ч. Ролик также позволяет оценить насыщенный звук, которого не ждешь от мотора 1.4. Спасибо переключаемой выхлопной системе Record Monza.

Юбилейной машине дизайнеры подарили новую зеленую ливрею Monza 1958, в память о первых моделях 500 Abarth, установивших в том году несколько рекордов. На фоне зеленого выделяются светло-серые акценты, в частности сплиттер, спойлер, пороги и арки, клетчатый флаг на крыше и абартовский скорпион на капоте. Довершают образ 17-дюймовые черные колесные диски SuperSport, красные суппорты Brembo с тормозными дисками диаметром 305/240 мм (спереди/сзади).

В салоне автомобиля поселились специально для него разработанные сиденья Sabelt Tricolore и памятная табличка юбилейной серии, плюс, опять же, значок скорпиона. На кузове его ретро-вариант.

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Автомобиль оснащен мультимедийной системой Uconnect с семидюймовым экраном, интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto, цифровым радио DAB и навигационной системой. Также здесь установлены приложение Abarth Telemetry и климат-контроль, светодиодные противотуманки и особые коврики. Малыш Abarth 695 70°Anniversario будет выпущен тиражом 1949 штук, по году основания ателье. Цену итальянцы не упоминают.

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Видео, Авто, Хетчбэк, Abarth 695 70°Anniversario.
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