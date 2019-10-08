Скачать
Вторник, 08.10.2019
Рябошапка назначил Трепака своим заместителем
Рябошапка назначил Трепака своим заместителем
Лукашенко: Война не только в Украине, война в нашем доме
Лукашенко: Война не только в Украине, война в нашем доме
Российский боксер намерен заменить Спонга в бою с Усиком
Российский боксер намерен заменить Спонга в бою с Усиком
Нобелевская премия по физики 2019: известны имена лауреатов (Фото)
Нобелевская премия по физики 2019: известны имена лауреатов (Фото)

Aston Martin Vantage: появились первые снимки родстера (Фото)

Смотрите фото (3)
Aston Martin Vantage: появились первые снимки родстера (Фото)
12:59 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новый Aston Martin Vantage Roadster получит V-образный мотор от Porsche 911 Cabriolet мощностью более 500 л.с. и ценник около 130 000 фунтов стерлингов.

В преддверии премьеры, которая состоится в ближайшие месяцы, Aston Martin выпустил первые изображения нового Vantage Roadster, в виде тестового прототипа. Текущая версия купе конкурента Porsche 911 от Aston Martin поступила в продажу в 2018 году, после дебюта на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2017 году, продемонстрировав переосмысление дизайна фирмы на XXII век генерального директора Энди Палмера.

Прототип сохраняет низкую, широкую позицию с изменениями стиля, ограниченными добавлением складного мягкого верха. Тонкие задние фонари Vantage и спойлер в стиле утиного хвоста сохраняются, как и выдающийся передний сплиттер и задний диффузор.

С дебютом нового Vantage Roadster бринтанская компания предложит вариант с откидным верхом для каждой модели в своей текущей линейке, кроме четырехдверного Rapide, который в настоящее время продается только в виде AMR-версии, ориентированной на производительность. Остается неясным, будет ли AMR-вариант Vantage , который имеет единственную 6-ступенчатую механическую коробку передач в ассортименте производителя, предлагаться в качестве кабриолета.

Золотая рыбка: в чем заключается оригинальность Honda Marine SJ32 от SanJuanYachts

Никаких технических деталей новой модели пока не раскрывается, но ожидается, что она сохранит тот же 4,0-литровый Twin-Turbo V8 мощностью 503 л.с., что и купе, хотя и с небольшим снижением производительности из-за дополнительного веса складной крыши и требуемой конструкции.

Представлена новая спецверсия модели Nissan Note (Фото)

Компания подтвердила, что модель поступит в продажу весной следующего года. Как и в случае с DB11 Volante, можно ожидать, что она будет стоить примерно на 8% процентов дороже стандартной, предлагая стартовую цену в размере около 130 500 фунтов стерлингов. Запуск новинки будет сопровождаться открытием ограниченной серии DBS GT Zagato, которая объединяет подлинно воссозданный DB4 GT Zagato в ультра-эксклюзивной коллекции Aston DBZ Centenary.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Авто, Фото, Родстер, Aston Martin, Vantage.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы болезни, от которых защищает кофе
02 Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
03 Аппетитное женское тело, которым гордятся и не стесняются (Фото)
04 Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского
05 Врачи подсказали, как есть майонез без вреда для здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский почтил жертв Холокоста в Бабьем Яру
Зеленский почтил жертв Холокоста в Бабьем Яру
В Украине резкий спрос на электромобили из &quot;сэконд-хэнда&quot;
В Украине резкий спрос на электромобили из "сэконд-хэнда"
НБУ во вторник ослабил гривну до 24,86
НБУ во вторник ослабил гривну до 24,86
Дима Коляденко играет в гольф в новом клипе на песню &quot;ТУМБАЛА Є&quot; (Видео)
Дима Коляденко играет в гольф в новом клипе на песню "ТУМБАЛА Є" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь