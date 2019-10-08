Aston Martin Vantage: появились первые снимки родстера (Фото)

Новый Aston Martin Vantage Roadster получит V-образный мотор от Porsche 911 Cabriolet мощностью более 500 л.с. и ценник около 130 000 фунтов стерлингов.

В преддверии премьеры, которая состоится в ближайшие месяцы, Aston Martin выпустил первые изображения нового Vantage Roadster, в виде тестового прототипа. Текущая версия купе конкурента Porsche 911 от Aston Martin поступила в продажу в 2018 году, после дебюта на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2017 году, продемонстрировав переосмысление дизайна фирмы на XXII век генерального директора Энди Палмера.

Прототип сохраняет низкую, широкую позицию с изменениями стиля, ограниченными добавлением складного мягкого верха. Тонкие задние фонари Vantage и спойлер в стиле утиного хвоста сохраняются, как и выдающийся передний сплиттер и задний диффузор.

С дебютом нового Vantage Roadster бринтанская компания предложит вариант с откидным верхом для каждой модели в своей текущей линейке, кроме четырехдверного Rapide, который в настоящее время продается только в виде AMR-версии, ориентированной на производительность. Остается неясным, будет ли AMR-вариант Vantage , который имеет единственную 6-ступенчатую механическую коробку передач в ассортименте производителя, предлагаться в качестве кабриолета.

Никаких технических деталей новой модели пока не раскрывается, но ожидается, что она сохранит тот же 4,0-литровый Twin-Turbo V8 мощностью 503 л.с., что и купе, хотя и с небольшим снижением производительности из-за дополнительного веса складной крыши и требуемой конструкции.

Компания подтвердила, что модель поступит в продажу весной следующего года. Как и в случае с DB11 Volante, можно ожидать, что она будет стоить примерно на 8% процентов дороже стандартной, предлагая стартовую цену в размере около 130 500 фунтов стерлингов. Запуск новинки будет сопровождаться открытием ограниченной серии DBS GT Zagato, которая объединяет подлинно воссозданный DB4 GT Zagato в ультра-эксклюзивной коллекции Aston DBZ Centenary.