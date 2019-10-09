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У Volkswagen Teramont появится укороченная версия Cross Sport

У Volkswagen Teramont появится укороченная версия Cross Sport
15:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новинка с дополнительным индексом Cross будет представлена через пару дней, а продажа начнется до конца этого года.

Немецкий концерн хочет расширить собственную модельную линейку за счет новой версии кроссовера Atlas, у нас известного под именем Teramont. 

От оригинальной версии отличий в дизайне будет не много. Главное изменение – укороченный на 190 мм кузов. Теперь кроссовер не сможет похвастаться семиместной комплектацией, хотя колесная база останется прежней – 2 979 мм. 

Кроме того, немцы готовят еще один дебют с этой же моделью, но в спортивном обвесе R-line. Кстати, на нем же дебютирует новый дизайн буквы "R". 

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Будет ли Volkswagen Atlas Cross отличаться моторной линейкой пока неизвестно. Но представленный в 2018 году концепт оснащался современной гибридной системой с двумя электромоторами. На передней оси стоял 56-сильный электромотор, а на задней 116-сильный. Суммарная мощность с ДВС составляла 280 лошадиных сил. Причем запас хода на электротяге равнялся более 40 км.

К сожалению, все подробности о новом Atlas Cross будут раскрыты только 11 октября 2019 года.

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Volkswagen, Автомобили, Авто, Volkswagen Teramont, Cross Sport.
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