У Volkswagen Teramont появится укороченная версия Cross Sport

Новинка с дополнительным индексом Cross будет представлена через пару дней, а продажа начнется до конца этого года.

Немецкий концерн хочет расширить собственную модельную линейку за счет новой версии кроссовера Atlas, у нас известного под именем Teramont.

От оригинальной версии отличий в дизайне будет не много. Главное изменение – укороченный на 190 мм кузов. Теперь кроссовер не сможет похвастаться семиместной комплектацией, хотя колесная база останется прежней – 2 979 мм.

Кроме того, немцы готовят еще один дебют с этой же моделью, но в спортивном обвесе R-line. Кстати, на нем же дебютирует новый дизайн буквы "R".

Будет ли Volkswagen Atlas Cross отличаться моторной линейкой пока неизвестно. Но представленный в 2018 году концепт оснащался современной гибридной системой с двумя электромоторами. На передней оси стоял 56-сильный электромотор, а на задней 116-сильный. Суммарная мощность с ДВС составляла 280 лошадиных сил. Причем запас хода на электротяге равнялся более 40 км.

К сожалению, все подробности о новом Atlas Cross будут раскрыты только 11 октября 2019 года.